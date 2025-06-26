Mardin\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Alakuş Kavşağı'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu araçlardan 1'i refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MARDİN