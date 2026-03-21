Mardin\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.C idaresindeki 07 BVE 278 plakalı otomobil, Mardin Midyat yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN