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Mardin'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de trafik kazası: 3 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan bir otomobil ile karşıdan gelen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin\'de trafik kazası: 3 yaralı
16.12.2023 - 15:22,
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde virajı alamayan otomobilin karşıdan gelen başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Nusaybin otogar kavşağı mevkiinde meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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