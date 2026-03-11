Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Son Dakika

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
11.03.2026 18:40
Artuklu'da düzenlenen operasyonda 603 gram esrar ve silah fişekleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Artuklu ilçesinde bir araçta ve bir ikamette yapılan aramalarda 603 gram esrar, 20 kök hint keneviri, 30 adet kalaşnikof uzun namlulu silah fişeği, 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah şarjörü ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
