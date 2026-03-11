Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Artuklu ilçesinde bir araçta ve bir ikamette yapılan aramalarda 603 gram esrar, 20 kök hint keneviri, 30 adet kalaşnikof uzun namlulu silah fişeği, 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah şarjörü ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN