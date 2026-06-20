Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 636 gram uyuşturucu madde, 25 tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Mazıdağı ilçesinde çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Operasyonda 4 kilo 636 gram uyuşturucu madde, 25 adet tabanca fişeği ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı. Açıklamada, gençleri hedef alan ve toplumun huzurunu tehdit eden uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - MARDİN