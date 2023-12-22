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Mardin'de şiddetli yağış marketleri su bastı! - Son Dakika
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Mardin'de şiddetli yağış marketleri su bastı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan yağış sonrası marketleri su bastı. Yağış sonucunda rögarların taşmasıyla marketlerde su baskınları yaşandı. Market çalışanları suları tahliye etti ve herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.

Mardin\'de şiddetli yağış marketleri su bastı!
22.12.2023 - 20:41,
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Mardin'de yağış nedeniyle marketleri su bastı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan yağış sonrası marketleri su bastı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde etkisini gösteren yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, şiddetini arttırarak su baskınlarına sebep oldu. Yağış sonrası rögarların taşmasıyla marketleri su bastı. Su baskınlarının yaşandığı markette çalışanlar, kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Su baskını olan marketlerde maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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