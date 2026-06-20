Mardin\'de Yangın: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, aynı aileden 5 kişi de dumandan etkilenmeleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki bir evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Melike Demirkaya'nın (7) hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenerek yaralanan anne, baba ve 3 çocuk ise sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Küçük kızın cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN