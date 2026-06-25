Mardin\'de Yangın Erken Müdahale ile Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tarlada çıkan yangın, çiftçilerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın ilçeye bağlı Şenyuva Mahallesi'nde hasadı tamamlanmış bir arazide çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri ve çiftçiler, el birliğiyle alevlere müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle yangın çevredeki tarım arazilerine sıçramadan söndürülürken ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN