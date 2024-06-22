Mardin'de yangında yaralanan koyuna su içirildi - Son Dakika
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Mardin'de yangında yaralanan koyuna su içirildi

Mardin'in Mazıdağı ve Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin yanı sıra yüzlerce küçükbaş hayvan da telef oldu. Ancak yangında yaralanan bir koyuna vatandaş bardakla su içirerek yardım etti.

22.06.2024 15:25
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Mardin'de bir vatandaş yangında yaralı kurtulan koyununa bardakla su içirdi.

Mardin'in Mazıdağı ve Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında cuma günü akşam saatlerinde çıkan yangında 12 vatandaş hayatını kaybederken, alevlerin içinde kalan yüzlerce küçükbaş hayvan telef oldu. Sürünün telef olduğu bölgeye giden bir vatandaş, yangında yaralı olarak kurtulan koyununa bardak ile su içirdi. Telefon kamerasına kaydedilen görüntü, yürekleri sızlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de yangında yaralanan koyuna su içirildi - Son Dakika

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