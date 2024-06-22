Mardin'de yangında yaralanan koyuna su içirildi

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Mardin'de bir vatandaş yangında yaralı kurtulan koyununa bardakla su içirdi.

Mardin'in Mazıdağı ve Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında cuma günü akşam saatlerinde çıkan yangında 12 vatandaş hayatını kaybederken, alevlerin içinde kalan yüzlerce küçükbaş hayvan telef oldu. Sürünün telef olduğu bölgeye giden bir vatandaş, yangında yaralı olarak kurtulan koyununa bardak ile su içirdi. Telefon kamerasına kaydedilen görüntü, yürekleri sızlattı. - MARDİN