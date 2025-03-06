Mardin\'de Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Artuklu ilçesinde cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen cip, ilçenin Ortaköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e (58) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN