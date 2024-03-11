- Mardin'den 6. katın penceresinden düşen Solin 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde binanın 6. katın penceresinden düşen anne ve çocuğundan sonra 6 yaşındaki Solin de 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
6 Mart'ta Atatürk Mahallesi'nde Semire Aktürk, pencereden düşmekte olan çocuğunu kurtarmaya çalışırken, kucağındaki diğer çocuğuyla düşmüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen anne ve çocuğu Roni hayatını kaybetmişti.
Tedavisi devam Solin ise 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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