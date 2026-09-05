Mardin Kızıltepe\'de araçlar çarpıştı, otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araçla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı Mahallesi'nde 47 ABP 587 plakalı hafif ticari araç ile 67 AT 647 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.