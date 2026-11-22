Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 ACK 604, 33 AND 768, 21 ACV 975 ve 47 ACG 969 plakalı Skoda marka otomobiller kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının sağlanması amacıyla yolun yan tarafından çift yönlü ulaşım verildi. Hasar gören otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.