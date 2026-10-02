Mardin Nusaybin\'de belediye kamyonetiyle çarpışma sonucu 1 kişi öldü, 2 yaralı oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gırnavas Mahallesi'nde 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç ile Nusaybin Belediyesine ait kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 37 yaşındaki Zana Çelik hayatını kaybetti, Z.A. (15) ve M.S. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.