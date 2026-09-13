Mardin Nusaybin'de otomobil refüje çıktı, 1 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı. Devrim Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralı, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Kaza, Devrim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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