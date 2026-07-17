Marilyn Monroe Tutuklandı - Son Dakika
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Marilyn Monroe Tutuklandı

Marilyn Monroe Tutuklandı
17.07.2026 09:12
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Mardin'de sosyal medya üzerinden yanıltıcı bilgi yaydığı iddiasıyla Melek Akarmut tutuklandı.

Mardin'de sosyal medya üzerinden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve kamuoyunda "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Akarmut tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformu üzerinden @_melekkkarahann_ rumuzuyla paylaşım yapan Akarmut'un, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi ile ilgili suç unsuru olduğu değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Hakkında adli işlem başlatılan Akarmut, Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Marilyn Monroe, Sosyal Medya, Politika, 3. Sayfa, Mardin, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marilyn Monroe Tutuklandı - Son Dakika

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