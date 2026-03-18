Marka Holding'e Operasyon: 3 Tutuklama
Marka Holding'e Operasyon: 3 Tutuklama

18.03.2026 17:49
Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve 2 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Marka Holding'e düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Marka Holding'e operasyon düzenlenmişti. Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında sabah İstanbul, Adana ve Hatay'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonda Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ ve Ahmet Al tutuklandı.

Şüphelilerden Hüseyin Güzelgün ve Yusuf Duman, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Kuveyt’te engellenen füze ve İHA parçaları 2 kişiyi yaraladı Kuveyt'te engellenen füze ve İHA parçaları 2 kişiyi yaraladı
Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto
DSÖ’den Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı DSÖ'den Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı
Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel
ABD Büyükelçisi Netanyahu’nun hayatta olup olmadığını kontrol etti ABD Büyükelçisi Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti
Bir ayrılık daha Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor Bir ayrılık daha! Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor

17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
Advertisement
