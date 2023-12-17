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Marketin önüne bırakılan taze ekmekleri atlar yedi - Son Dakika
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Marketin önüne bırakılan taze ekmekleri atlar yedi

Bursa'da bir marketin önüne bırakılan taze ekmekler, sokaktaki başıboş atlar tarafından yenildi. İşyeri sahibi, güvenlik kameralarında atların ekmekleri yemesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Marketin önüne bırakılan taze ekmekleri atlar yedi
17.12.2023 - 22:03,
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Marketin önüne bırakılan taze ekmekleri atlar yedi

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde bir marketin önüne bırakılan taze ekmekleri, sokaktaki başıboş atlar yedi.

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Sabah saatlerinde markette satılmak üzere bırakılan taze ekmekleri yoldan geçen başıboş atlar fark etti. Sıcak ekmeğin kokusunu alan atlar sepetlerdeki ekmekleri yedi. Sabah marketi açmak için gelen işyeri sahibi ekmeklerin yenmiş olduğunu görünce güvenlik kameralarına koştu. Gerçeği güvenlik kameralarında gören talihsiz adam gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: İHA
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Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marketin önüne bırakılan taze ekmekleri atlar yedi - Son Dakika


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