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Marketlerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy'de zincir marketlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çerkezköy ilçesinde işyeri hırsızlığıyla ilgili polis ekiplerinin yaptığı kapsamlı çalışmalar neticesinde, şüphelilerin zincir marketlere müşteri gibi girip, işyeri içerisinde el çabukluğuyla ürün çaldıkları tespit edildi. Bu yöntemle 5 ayrı işyeri hırsızlığı gerçekleştirildiği belirlendi.

Olayla ilgili yapılan incelemede, hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen J.İ., O.Y. ve B.D. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.