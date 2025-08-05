Marmara Adası\'nda Parçalanmış Tekne Bulundu

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında, parçalanmış halde sürüklenen bir tekne bulundu. Teknede bulunan 1 kişiden haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yalova'dan denize açılan bir kişiden uzun süre haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda tekne, Marmara Adası Asmalı Topaç Mevkii açıklarında parçalanmış halde bulundu. Teknede yalnız olduğu belirlenen kişiye ulaşılamazken, kayıp şahsın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Teknede tek kişi bulunuyordu. Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ancak parçalanmış vaziyette bulundu. Kayıp kişi aranıyor" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor. - BALIKESİR