Marmara'da arıza yapan 243 metrelik tanker yedeğe alınıp Tekirdağ'da demirletildi
Marmara Adası açıklarında makine arızası yapan ve Rusya'dan Çin'e giden 243 metre uzunluğundaki 'PIONER 1' isimli tanker, Kıyı Emniyeti ekiplerince yedeklenerek Tekirdağ Demir Sahası'na demirletildi. Olayda can ve çevre güvenliği açısından herhangi bir risk oluşmadı.
Marmara Adası açıklarında 243 metre uzunluğundaki 'PIONER 1' isimli tanker makine arızası yaptı. Tanker 'Kurtarma-16' römorkörü refakatinde Nene Hatun' Acil Müdahale Gemisi tarafından yedeklenip çekilerek Tekirdağ Demir Sahası'na demirletildi.
Rusya'dan Çin'e giden 243 metre uzunluğundaki 'PIONER 1' isimli tanker Marmara Adası açıklarında makine arızası yaptı. Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-16' römorkörü ve 'Nene Hatun' Acil Müdahale Gemisi sevk edildi.
Tanker 'Kurtarma-16' römorkörü refakatinde Nene Hatun' Acil Müdahale Gemisi tarafından yedeklenip çekilerek Tekirdağ Demir Sahası'na demirletildi.
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