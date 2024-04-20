Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç dalgaların vurması ve birbirlerine çarpması sonucu hasar aldı.
Alınan bilgiye göre, Yalova'dan Yenikapı'ya hareket eden İDO feribotu, Marmara Denizi'nde aniden çıkan fırtınanın ortasında kaldı. 15.45'te yola çıkan feribot, normal şartlarda 1 saatlik seferini yaklaşık 2 saatte tamamladı. Fırtınada yolcular korku dolu anlar yaşadı. Dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar birbirlerine çarptı. Dev dalgalar feribotun ön kısmında bulunan ilk 2 sıradaki araçlara maddi hasar verdi.
Feribotun İstanbul Yenikapı'ya yanaşmasıyla denizde korku dolu anlar yaşayan yolcular derin nefes aldı. - YALOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmara Denizi'nde Fırtına: Yalova-Yenikapı Feribotunda Araçlar Hasar Gördü - Son Dakika
Konya'nın Ereğli ilçesinde kuvvetli fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Cadde kenarındaki bir ağaç ise park halinde cipin üzerine devrildi. Fırtına ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Eğirdir Sağlık Meslek Lisesi binasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan rüzgar sebebiyle bir iş hanının üzerindeki baz istasyonu direği otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
Pendik'te park içerisinde bulunan çocuk oyun gruplarında çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken park kullanılamaz hale geldi. Alevlerin metrelerce yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çorum'da etkili olan fırtına nedeniyle restorasyon çalışması devam eden Ulucami'de bir işçinin üzerine kalas düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Burak Güneş Parkı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında çocuk oyun grupları alev alev yandı. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki kamyonetten savrulan kamelyanın sıkıştırdığı 3 belediye işçisi yaralandı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar görüntülere yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?