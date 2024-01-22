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Marmara Üniversitesi Rektörlük Binasının Restorasyonunda İşçilerin Ateş Yakması Görüntülendi - Son Dakika
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Marmara Üniversitesi Rektörlük Binasının Restorasyonunda İşçilerin Ateş Yakması Görüntülendi

Marmara Üniversitesi rektörlük ve ek hizmet binalarının restorasyon işlemleri sırasında işçilerin duvarın hemen dibinde yaktıkları ateş havadan çekilen görüntülere yansıdı. Restorasyon sürecinde ortaya çıkan görüntüler 'bu kadarına pes' dedirtti.

Marmara Üniversitesi Rektörlük Binasının Restorasyonunda İşçilerin Ateş Yakması Görüntülendi
22.01.2024 - 10:12,
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Birinci derece kültür varlığı olan Marmara Üniversitesi rektörlük ve ek hizmet binalarının restorasyon işlemleri sırasında işçilerin duvarın hemen dibinde yaktıkları ateş havadan çekilen görüntülere yansıdı. Restorasyon sürecinde ortaya çıkan görüntüler "bu kadarına pes" dedirtti.

Roma Dönemi'nde hipodrom olarak kullanılan alanda kurulan Marmara Üniversitesi rektörlük ve ek hizmet binalarının restorasyonu sürüyor. İddiaya göre, restorasyon işlemleri devam ederken, yapının hemen yanında toplanan moloz ve atıkların işçilerin yakması havadan çekilen görüntülere yansıdı. Tarihi 1898 yılına kadar uzanan tarihi binanın restorasyonu sırasında yakılan ateşin duvarın hemen yakınında olması "bu kadarına da pes" dedirtti. Üniversitenin internet sitesinde restorasyon işlemleri ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Restorasyon işi kapsamında; restorasyon projesinde benimsenen temel yaklaşımla, yapının tasarımı, mimari özellikleri, yapım sistemi, malzeme kullanımı açısından özgün değerlerinin korunmasını amaçlandı. Bu doğrultuda, mümkün olduğunca özgün malzeme yerinde korundu ve minimum müdahale ilkesi benimsenerek, gerektiğinden fazla müdahale yapılmamasına özen gösterildi. Ancak minimum müdahaleyle korumanın mümkün olmadığı durumlarda, bozulan özgün malzemeler yeni malzeme ile yenilendi. Restorasyon projesinde, yapıya zaman içinde ilave edilen, fiziksel veya görsel açıdan zarar veren, yapının mimari bütünlüğünü bozan niteliksiz ekler ve müdahalelerden arındırılıp ve bu müdahalelerin yapıya verdiği zararların mümkün olduğunca geri döndürülmesi sağlandı" ifadelerine yer verilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Marmara Üniversitesi, Roma, Kültür, 3.Sayfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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