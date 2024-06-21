Marmara ve Ege Bölgesi'nde Artan Yangın Olaylarına İtfaiye Müdahalesi - Son Dakika
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Marmara ve Ege Bölgesi'nde Artan Yangın Olaylarına İtfaiye Müdahalesi

Marmara ve Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte artan yangın olaylarına Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri müdahale etti. 24 saat içinde 69 orman ve ot yangınına müdahale eden ekipler, vatandaşlardan da dikkatli olmalarını istedi.

21.06.2024 09:46
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Marmara ve Ege Bölgesi'nde sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ile birlikte artan yangın olayları rakamlara da yansıdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri 24 saat içinde itfai olay adlandırılan yangın, kurtarma, trafik kazası gibi 119 olaya müdahale ederken, bunların 69'unu orman, ot ve çöp yangını oluşturdu.

Balıkesir İtfaiye personelinin yaz mesaisi rakamlarla gün yüzüne çıktı. 20 ilçesi bulunan ve geniş bir coğrafyada yer alan Balıkesir'de itfaiye personelleri 24 saat içinde 69 orman ve ot yangınına müdahale etti. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısı ile rakamlarda da yükselme meydana gelirken, 24 saat içinde en büyük meydana gelen yangın Bigadiç ve Susurluk ilçelerinde yaşandı. İtfaiye Daire Başkanı Seyfullah Tolga, "İtfaiye personelimiz canla başla mücadelesini veriyor. Özellikle kırsal bölgelerde anız yakılmaması gerekir. Şu an valilik kararı ile yasaktır. Çiftçilerin 1 yıllık emeği zayi olmaması, kendilerinin de zarar görmemesi için bu yasaklara uyması gerekir. Biçerdöver ile hasat konusunda Balıkesir Valiliği'nin talimatı var. Hububat hasadı 18.00 ile sabah 10.00 saatleri arasında yapılmalı. Vatandaşlarımızdan bu hususlara dikkat etmesini rica ediyoruz" dedi.

Her gün çıkan orman yangınlarını kısa sürede söndüren Balıkesir ekiplerinde, itfaiye personelinin, orman ekiplerinin ve yangın söndürme hava gücünün uyum içinde çalışmasının en büyük faktör olarak görülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmara ve Ege Bölgesi'nde Artan Yangın Olaylarına İtfaiye Müdahalesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara ve Ege Bölgesi'nde Artan Yangın Olaylarına İtfaiye Müdahalesi - Son Dakika
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