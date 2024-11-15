Marmaraereğlisi'nde İki Kızın Ölümü Şok Etti - Son Dakika
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Marmaraereğlisi'nde İki Kızın Ölümü Şok Etti

Marmaraereğlisi\'nde İki Kızın Ölümü Şok Etti

15 yaşındaki iki kız, evde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olayın trajik detayları belirlendi.

15.11.2024 22:34
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Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 15 yaşındaki iki kızın tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan olayda, 15 yaşındaki Yağmur E. ile aynı yaştaki Kübra Rabia Y., bir evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından genç kızların hayatını kaybettiği belirlendi. Ortaokuldan beri yakın arkadaş olan ve lise eğitimlerine devam ettikleri öğrenilen iki gencin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olayın trajik detayları netleşti.

İddiaya göre, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y., evde sohbet ettikleri sırada Yağmur E.'nin babasına ait olduğu belirtilen bir tabancayı alarak incelemeye başladılar. Kübra Rabia Y.'nin elinde bulunan tabanca, bir anda ateş alınca kurşunun Yağmur E.'nin başına isabet ettiği, büyük şoka giren Kübra Rabia Y.'nin de aynı silahla kendi başına ateş ettiği iddia edildi. Yağmur E. olay yerinde hayatını kaybederken, Kübra Rabia Y. de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İki kızın ani ölümü, Marmaraereğlisi'nde derin bir üzüntüye neden oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, 3-sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaraereğlisi'nde İki Kızın Ölümü Şok Etti - Son Dakika

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