Marmaraereğlisi\'nde Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Marmaraereğlisi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 31 Ocak 2025 tarihinde Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde A.K. ve D.N.T.'nin bulunduğu ikamette yapılan aramada 45 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ