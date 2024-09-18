Marmaray'da pes dedirten görüntüler! Evimiz yandı diyerek para dilendi

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Son günlerde Marmaray ve metro istasyonlarında sıkça rastlanan dilenciler, vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor. Ellerinde sağlık raporu olduğunu söyleyen ya da uzuvlarının kırık olduğunu belirten dilenciler vatandaşlardan para istiyor. Yardım talebinde bulunanları reddediyor sadece maddi destek istediklerini belirtiyorlar.

MARMARAY'DA ADETA TİYATRO OYNADILAR

Kadın kardeşi olduğunu iddia ettiği diğer bir kişiyle adeta senaryo yazdı. Yakın zamanda Marmaray'da yanında yaralı bir çocukla birlikte evlerinin yandığını söyleyerek dilenen bir kadının görüntüleri tepki topladı. Görüntüleri izleyenler, "Sanki ürün tanıtıyor", "Geçen biri videoya çekince telefonuna saldırdı bu kadın", "Dilencilikte nirvana bu olsa gerek" yorumlarında bulundu. O anlara şahit olanlar yetkilerin çözüm bulmaları için çağrıda bulundu.