Marmaris Belediye Başkanı Ünlü\'nün yargılandığı davalarda karar çıkmadı

Muğla'da 19 Mart 2025 tarihinde düzenlenen protesto yürüyüşü sonrası Marmaris Belediye Başkanı Acar ünlü hakkında açılan iki ayrı davanın görülmesine devam edildi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan cezalandırılmasının istendiği dava 3 Şubat'a, 'Kanuna aykırı yürüyüş' davası ise 30 Nisan'a ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalara tepki göstermek amacıyla 19 Mart 2025'te Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen protesto eylemleriyle ilgili yargı süreci devam ediyor. Muğla Adliyesi'nde bugün görülen iki farklı duruşmada savcılık mütalaası açıklandı ve yeni duruşma tarihleri belirlendi. Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile birlikte 7 sanığın yargılandığı ve polise mukavemet ve hakaret iddialarıyla açılan davanın dördüncü duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, Acar Ünlü'nün görevli polis memurlarına yönelik sarf ettiği iddia edilen 'Belediye başkanıyım ben, ahlaksız adam' sözlerinin, kamu görevlisinin şeref ve saygınlığına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi. Savcılık, Ünlü'nün 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan cezalandırılmasını talep ederken, diğer 5 sanık hakkında beraat istedi.

Duruşmada söz alan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine mahkeme, duruşmayı 3 Şubat saat 14.00'e erteledi.

Aynı gün Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise protesto yürüyüşüne katılan 10 sanığın yargılandığı ikinci davanın duruşması görüldü. 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama' suçlamasıyla açılan davanın duruşmasına Acar Ünlü katılırken, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl yer almadı.

Sanık avukatları, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş suçu asla oluşmamıştır" diyerek davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve avukatların süre taleplerini kabul ederek bu davayı da 30 Nisan saat 13.30'a erteledi.

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Söyleyecek bir şey yok" demekle yetindi. - MUĞLA