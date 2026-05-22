Marmaris Belediyesi\'nden sezon öncesi temizlik

22.05.2026 07:38  Güncelleme: 07:39
Marmaris Belediyesi, turistik mahallelerde yol, kaldırım ve ortak alanları temizleyerek çevre kirliliğini önlüyor, sokak yıkaması yapıyor. Sezon öncesi çalışmalar aralıksız sürüyor.

Marmaris Belediyesi, turistik mahallelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Temizlik İşleri ekipleri; yol, kaldırım ve ortak kullanım alanlarını köşe bucak temizleyerek çevre kirliliğine neden olan atıkları ortadan kaldırırken; sokak yıkaması da yapıyor.

Marmaris Belediyesi, sezon öncesi kent genelinde sürdürdüğü temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda merkez mahalleler ile kırsal mahallelerde kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar Turunç, Söğüt, Bozburun ve Selimiye'de yapılan çalışmalar diğer mahallelerde de devam edecek.

9 günlük bayram tatili için de yürütülen çalışmalar kapsamında mahallelerin yoğun olarak kullanılan cadde ve sokakları ile kaldırım ve ortak kullanım alanlarını detaylı şekilde temizledi. Çevre sağlığını tehdit eden ve görüntü kirliliğine neden olan evsel ile hacimli atıklar toplanarak mahalle genelinde daha temiz ve düzenli bir görünüm sağlandı. Ayrıca yıkama işlemi de yapılarak dezenfeksiyon da sağlandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü, kent genelinde daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Marmaris hedefiyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Tüm ekip olarak bir şekilde hem bayrama hem de turizm sezonuna hazırlanıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda temizlik çalışmalarımızı planlı ve programlı bir şekilde sürdürüyoruz. Özellikle misafirlerimizi ağırlayacağımız turistik mahallelerimizde çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Amacımız, hem vatandaşlarımızın hem de kentimize gelen misafirlerimizin daha temiz, sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak. Çalışmalarımıza belirli aralıklarla mahallelerimizde devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Turizm, Çevre, Yaşam, Son Dakika

