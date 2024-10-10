Marmaris\'te 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun karasında karadan ulaşımın olmadığı bölgede 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 20 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) müştereken yakalandı. - MUĞLA