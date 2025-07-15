Marmaris\'te 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü koyunda 3'ü çocuk 22 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris Hisarönü Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Hisarönü İlçe Jandarma personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 19 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA