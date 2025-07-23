Marmaris\'te Deniz Paraşütü Kazası: İki Kişi Palmiyeden Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz paraşütü palmiye ağacına takılırken, ağaçta asılı kalan iki kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Marmaris'te akşam saatlerinde meydana gelen olayda, su sporları işletmesine bağlı deniz paraşütüyle uçuş yapan iki kişi, güvenli iniş noktası aradıkları sırada sahil bandında bulunan palmiyelere takıldı. Ağaçta asılı halde kalan iki kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, paraşütü ağaçtan indirdi. Ağaçta asılı kalan paraşütçülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Marmaris'te deniz paraşütü sporu için belediyeye güvenli iniş noktası başvurusu yapıldığı ama belediye yetkililerinin başvuruya olumsuz yanıt verdiği iddia edildi. Vatandaşların ve sporseverlerin bu tür kazaların yaşanmaması için yetkililerin bu konuya daha duyarlı davranması gerektiği vurgulandı. - MUĞLA