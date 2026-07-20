Marmaris'te Denizde Ceset Bulundu - Son Dakika
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Marmaris'te Denizde Ceset Bulundu

Marmaris\'te Denizde Ceset Bulundu
20.07.2026 10:58
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Marmaris Halk Plajı'nda sabah saatlerinde deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan 35-40 yaşlarındaki bir erkek, Sahil Güvenlik ekiplerince çıkarıldı. Hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin boğulma ihtimali üzerinde duruluyor; otopsi yapılacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Halk Plajı'na gelen vatandaşlar deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 06.25 sıralarında denizden çıkardıkları yaklaşık 35-40 yaşlarındaki kimliği henüz belirlenemeyen erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının bilgilendirilmesinin ardından olay yerinde gerekli incelemeler yapıldı. Şahsın yüzmek için denize girdiği ve boğularak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Marmaris, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te Denizde Ceset Bulundu - Son Dakika

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