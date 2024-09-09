Marmaris'te 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Marmaris'te 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris\'te 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris Namlıalan koyunda yasa dışı yollardan kaçma hazırlığında olan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca Marmaris açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içerisindeki 16 düzensiz göçmenin kurtarıldığı operasyonda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

09.09.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Namlıalan koyunda yasa dtışı yollardan tekne ile kaçma hazırlığında olan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla ili Marmaris ilçesi Namlıalan Koyu'nda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 19 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakaladı.

Marmaris'teki ikinci düzensiz göçmen olayında ise Marmaris açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Politika, Marmaris, 3-sayfa, Güncel, Göçmen, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:20 8 yaşındaki Narin’in mezarı Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı 8 yaşındaki Narin'in mezarı! Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
11:22 İmamın sözleri Narin Güran’ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 14:41:18. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement