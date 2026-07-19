Marmaris'te eski koca dehşeti - Son Dakika
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Marmaris'te eski koca dehşeti

Marmaris\'te eski koca dehşeti
19.07.2026 19:46  Güncelleme: 19:53
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde eski eş, benzin dolu şişeyi ateşleyerek evin içine attı. Yangında anne ve iki kızı banyoya sığınarak kurtulurken, şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eski eş dehşeti yaşandı. İddiaya göre eski eşinin evini basan şahıs, benzin dolu şişeyi ateşe vererek eve attı. Çıkan yangında anne ile iki kızı banyoya sığınarak kurtulurken, eski koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün gece Marmaris ilçesi Camiavlu Mahallesi 500. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, eski eşinin yaşadığı eve gelerek benzin dolu şişeyi ateşe verip içeri attı. Kısa sürede alevlere teslim olan evde bulunan kadın ile iki kızı, canlarını kurtarmak için banyoya sığınarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından eski koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camiavlu Mahallesi Muhtarı ve çevredeki hayırsever vatandaşlar evin temizlik işlerini gerçekleştirdi. Mağdur anne ve kızlarına ise kaymakamlık ve STK'ların destek vereceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Marmaris, Güvenlik, Kadın, Muğla, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te eski koca dehşeti - Son Dakika

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