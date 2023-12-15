Marmaris\'te hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan hafriyat kamyonu, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı, kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Marmaris ilçesi Turunç Dereözü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre su borusu döşeme projesinde çalışan hafriyat kamyonunun henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Hakimiyeti kaybolan ve yoldan çıkan kamyon, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada şans eseri hafif yaralanan kamyon şoförü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve dağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Şoförün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA