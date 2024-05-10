Marmaris'te İngiliz çiftin tartışması kanlı bitti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Marmaris'te İngiliz çiftin tartışması kanlı bitti

Marmaris\'te İngiliz çiftin tartışması kanlı bitti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otel odasında çıkan tartışmada İngiliz bir kişi, eşini boğazından kesici aletle yaraladı. Olayın ardından kadın hastaneye kaldırılırken, koca ise gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

10.05.2024 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz vatandaşı bir kişi, otel odasında çıkan tartışmada eşini boğazından kesici aletle yaraladı.

Olay, Uzunyalı mevkiindeki beş yıldızı bir otelde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İngiliz çift otel odasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Alkollü oldukları iddia edilen çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Odadan gelen yüksek sesler ve diğer müşterilerin şikayetleri üzerine otel görevlileri odaya girdiklerinde kadın şahsı boğazından kesici aletle yaralanmış olarak kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otel odasındaki kadının kocası ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te İngiliz çiftin tartışması kanlı bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:57 ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz
22:07 Kamu bankalarında yeni dönem Tüm ATM’lerden ücretsiz işlem yapılabilecek Kamu bankalarında yeni dönem! Tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapılabilecek
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
22:35 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: TFF, TVF’yi örnek alsın Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: TFF, TVF'yi örnek alsın
22:33 Güneş’teki şiddetli patlama ABD’de jeomanyetik fırtınaya yol açtı Güneş'teki şiddetli patlama ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı
21:35 Adım adım Real Madrid’e Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain’e veda etti Adım adım Real Madrid'e! Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti
21:19 Bolu’da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı Bolu'da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı
20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 23:43:38. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te İngiliz çiftin tartışması kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement