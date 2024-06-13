Marmaris'te Jeep Safari Turları Denetim Altında

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Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te, alternatif gezi ve eğlence seçeneklerinden biri olan jeep safari turları yoğun denetim altına alındı. Emniyet ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, İlçe Jandarma trafik ekipleri özellikle kırsal mahallelerde denetim uygulamasına devam ediyor.

Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği, trafik denetimlerini safari rotalarında sıklaştırarak güvenlik kontrollerini artırdı. Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma trafik ekiplerinin birlikte yaptığı bu sabah ki denetimlerde 1 araca evrak eksikliği sebebi ile ceza kesilirken özellikle trafiğe kapalı toprak yollarda yapılan su savaşları sırasında turistlerin araç içinde ayağa kalkmaları ve kemerlerini açmaları yasak olduğu belirtildi.

Bölge Trafik İstasyon Amiri Komiser Oktay Çobanoğlu, denetimlerin amacının hem yolcuların güvenliğini sağlamak hem de bölgenin doğal güzelliklerine zarar verilmesini önlemek olduğunu belirtti. Amir Çobanoğlu "Jeep safari turlarında güvenliğin en üst düzeyde tutulması için ekiplerimizle düzenli aralıklarla denetimler yapıyoruz. Sürücü ve rehberlerin kurallara uyma konusunda bilinçlendirilmesine de önem veriyoruz" diyerek denetimlerin devam edeceğini ifade ederek sürücülerin kurallara uymalarını rica etti. - MUĞLA