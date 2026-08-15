Marmaris\'te Kabakargı Koyu\'nda Yangın

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve kara ulaşımının zor olduğu Kabakargı Koyu'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Marmaris ilçesi Kabakargı Koyu'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle karadan ulaşımın zor olduğu koydaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki yangının kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için bölgeye ayrıca yangın söndürme helikopterleri de sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.