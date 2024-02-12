Marmaris'te kasten öldürme suçundan aranan şahıs, alkol aldıktan sonra yerde bulundu - Son Dakika
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Marmaris'te kasten öldürme suçundan aranan şahıs, alkol aldıktan sonra yerde bulundu

Marmaris\'te kasten öldürme suçundan aranan şahıs, alkol aldıktan sonra yerde bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kasten öldürme suçundan 20 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Barlar Sokağı'nda alkol aldıktan sonra yerde yatarken polis tarafından bulundu. Şahsın kimliği tespit edildikten sonra yakalaması bulunduğu anlaşıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.02.2024 18:38
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kasten öldürme suçundan 20 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis kararı bulunan şahıs, Barlar Sokağında alkol aldıktan sonra yerde yatarken bulundu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tepe Mahallesi Barlar Sokağı arkasında yaya devriye görevi yaparken yerde yatan erkek şahsı gördü. Alkollü şahsın şüpheli hareketlerde bulunması, üzerinde kimlik olmaması ve kimlik numarasını bilmediğini söylemesi üzerine şahıs ile ilgili adli makamlardan alınan talimat ile kimlik tespiti amaçlı parmak izi alındı.

Şahsın kimliğinin tespit edilmesi üzerine kasten öldürme suçundan 20 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yakalaması bulunduğu tespit edildi. Şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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