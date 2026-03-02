Marmaris'te Motosiklet Hırsızlıkları Aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Motosiklet Hırsızlıkları Aydınlatıldı

Marmaris\'te Motosiklet Hırsızlıkları Aydınlatıldı
02.03.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te 5 motosiklet hırsızlığı olayı, polislerin çalışmalarıyla aydınlatıldı, şüpheliler yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Şubat ayı içerisinde meydana gelen 5 ayrı faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. Olayla ilgili şüpheliler yakalanırken çalışmaların da devam edeceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kemeraltı Mahallesi'nde evinin önüne park ettiği motosikletinin sabah saatlerinde yerinde olmadığını fark eden bir vatandaş, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan motosiklet farklı bir mahallede bulunarak sahibine teslim edildi. Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında belirtilen güzergahlarda güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelilere kısa sürede ulaşarak adreslerini tespit etti. 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen şahıslar emniyetteki sorgularında motorları birlikte çaldıklarını itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde, farklı yer ve zamanlarda başka motosiklet hırsızlıkları da gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine şüpheli, ekipler eşliğinde çeşitli adreslere götürüldü. Şubat ayında çalındığı belirtilen bir motosikletin Armutalan Mahallesi'nde bırakıldığı yer gösterildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından motosiklet sahibine teslim edildi. Şüphelinin beyanı doğrultusunda Sarıana Mahallesi'nde bırakılan bir motosikletin sahibine ulaşıldı. Mağdur şahsın Asayiş Büro Amirliği'ne müracaatta bulunduğu bildirildi. Öte yandan, Kemeraltı Mahallesi'nde park halinde bulunan bir başka motosikletin de daha önce bildirimi yapılan hırsızlık olayına konu olduğu belirlendi.

Plakası sökülmüş motosikletle ilgili tahkikat başlatıldı

Şüpheli D.Y. 'nin gösterdiği diğer adres olan Kemeraltı Mahallesi'nde yapılan kontrollerde, üzerinde plaka bulunmayan ve kontak kısmıyla oynandığı tespit edilen bir motosiklet daha bulundu. Şase numarası üzerinden yapılan kontrolde çalıntı kaydına rastlanmadı. Toplamda 5 ayrı faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayı aydınlatılırken, şüpheliler Emniyet merkezindeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilecekleri bilgisi edinildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Marmaris, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te Motosiklet Hırsızlıkları Aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Sivasspor, Rey Manaj’la güldü Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
12:21
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:05:36. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Motosiklet Hırsızlıkları Aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.