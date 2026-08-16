Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altında

Marmaris\'te Orman Yangını Kontrol Altında
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Marmaris'teki orman yangınına hava, deniz ve kara unsurlarıyla yoğun müdahale sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yalancıboğaz mevkiinde etkili olan yangında ekipler, arazinin zorlu yapısı nedeniyle hava ve deniz unsurlarının yanı sıra kara araçlarıyla da yoğun mücadele yürütüyor.

Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiinde dün saat 17.45 sıralarında başlayan yangının üzerinden yaklaşık 17 saat geçti. Kara yoluyla ulaşımın bulunmadığı bölgede alevlere ilk etapta ağırlıklı olarak hava ve deniz unsurlarıyla müdahale edilirken, çalışmaların sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye askeri çıkarma gemileriyle iş makineleri, arazözler ve personel sevk edildi. Yangına karadan müdahalenin güçlendirilmesi için ekipler bir yandan da yol açma çalışmalarını sürdürülürken, Milli Savunma Bakanlığı ve Aksaz Üs Komutanlığı da söndürme çalışmalarına araç, personel ve ekipman desteği sağlıyor. Yangın bölgesinde 217 personelin yanı sıra çok sayıda gönüllü görev yapıyor. Ayrıca çalışmalara 7 uçak, 16 helikopter ve 82 kara aracıyla destek veriliyor.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangının enerjisinin önemli ölçüde düşürüldüğü öğrenilirken, bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Marmaris, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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