Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında kapalı durumdaki bir restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4'ü erkek, 1'i kadın olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın önceki aşamasında, 28 Mart'ta kapalı halde bulunan bir restoran işletmesine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri, olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, saldırganlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüphelinin; eylemi azmettiren kişiyle irtibat sağladıkları, saldırıda kullanılan silahın temin edilmesine aracılık ettikleri ve suç kapsamında gerçekleştirilen para transferlerinde finansal aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında bugün Marmaris Adliyesi'ne çıkartıldılar. - MUĞLA
Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaris'te Silahlı Saldırı Soruşturmasında 5 Gözaltı - Son Dakika
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