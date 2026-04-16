Marmaris'te Tehdit Yorumuna İnceleme Başlatıldı
16.04.2026 22:06
Marmaris'te okul etkinliği paylaşımına yapılan tehdit yorumları sonrası inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir okulun etkinliğiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere yapılan tehdit içerikli yorum üzerine inceleme başlatıldı.

Marmaris ilçesinde bir okulun etkinliğiyle ilgili sosyal medyada görüntüler paylaşıldı. Paylaşıma tehdit içerikli yorum yapılması üzerine Marmaris Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Jandarma Komutanlığı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Yorum sahibinin tespit edilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan bu tür paylaşımların ciddiyetle ele alındığını vurgularken, ilgili hesabın kimliğine ulaşılması için teknik incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin gerekli tüm önlemleri aldığını ve vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Marmaris, İnceleme, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
