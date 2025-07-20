Marmaris'te Tekne Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Marmaris'te Tekne Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Marmaris\'te Tekne Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı
20.07.2025 23:17
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Marmaris'te teknede çıkan kavgada A.D. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Bozburun Mahallesi'nde Kocabahçe Koyu'nda demirli olan 'E. Arda Deniz' isimli teknede akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. ile S.Y., S.E.Y. ve C.V.C. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında A.D. başına aldığı darbe sonucu denize düştü. A.D., denize düştüğü yerden kaptan olan babası tarafından baygın halde çıkarılarak lastik botla Germe Limanı'nda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen A.D. hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 3 kişi ise Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Tekne Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te Tekne Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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