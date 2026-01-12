Marmaris'te toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Marmaris'te toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

12.01.2026 19:55  Güncelleme: 20:09
Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Bayır Mahallesi Kızılağaç mevkiinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Jandarma ve belediye ekipleri güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışmalara devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Bayır Mahallesi Kızılağaç mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Bayır ve Osmaniye mahalleleri arasındaki yola kaya parçaları düşerken, yolun yarısı kullanılamaz hale geldi. Bölgede toprak kayması devam ederken, dağdan kopan büyük kaya parçaları da tehlike oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, Bayır-Osmaniye yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
SON DAKİKA: Marmaris'te toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
