Marmaris\'te toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Bayır Mahallesi Kızılağaç mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Bayır ve Osmaniye mahalleleri arasındaki yola kaya parçaları düşerken, yolun yarısı kullanılamaz hale geldi. Bölgede toprak kayması devam ederken, dağdan kopan büyük kaya parçaları da tehlike oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, Bayır-Osmaniye yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor. - MUĞLA