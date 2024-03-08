Marmaris\'te Yağışlı Hava Kazalara Yol Açtı

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Marmaris'te sabah saatlerinde etkili olan kısa süreli yağmur ve dolu yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Yağış esnasında meydana gelen kazalarda 6 araçta maddi hasar oluşurken, yetkililer yağış esnasında sürücülerin daha duyarlı olmalarını istedi.

Marmaris'te bu sabah 08.00 sularında kırsal mahallelerde yağan kısa süreli dolu yağışının ardından Taşhan mevkiinde üç araç direksiyon hakimiyetini kaybederek birbirine çarptı. Yağış esnasında bir diğer kaza ise Marmaris-Datça yolunda yaşandı. Değirmenyanı Mahallesi'nda yağmur yağışı ile kayganlaşan yollarda arklı noktalarda üç ayrı kaza meydana geldi. Maddi hasarla atlatılan kazalarda hareket kabiliyetini kaybeden araçlar çekici yardımı ile yollardan kaldırıldı. - MUĞLA