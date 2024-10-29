Martinik'te Protestolar Şiddetlendi

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Fransa'nın denizaşırı toprağı Martinik Adası'nda hayat pahalılığı nedeniyle patlak veren protestolarda 7 araç ateşe verilirken, polise molotofkokteylleriyle saldırı düzenlendi.

Karayipler'de bulunan Fransa'nın denizaşırı toprağı Martinik Adası'nda geçtiğimiz ay başlayan hayat pahalılığı protestoları şiddet olaylarına dönüştü. Sokağa çıkma yasağına rağmen devam eden protestolarda, en az 7 araç ateşe verilirken, polise taş ve molotofkokteylleriyle saldırı düzenlendi. Yetkililer, şiddet olaylarına karışan 4 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Fransa'nın denizaşırı toprakları olan Martinik, Guadeloupe ve Yeni Kaledonya'da son zamanlarda yaşam standartlarının Fransa anakarasının çok altında olmasına tepki gösteren gruplar sokağa inerek protesto düzenliyor. Guadeloupe'da ise geçtiğimiz cuma günü adanın tamamında elektrik kesintisi yaşandı. - PARİS