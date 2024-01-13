Maslak\'ta unutulan çanta ve paralar sahibine teslim edildi

Maslak'ta bir mekanda kahve içmek için oturan Çin uyruklu şahıs, içinde 220 bin lira olan çantasını sandalyede unuttu. Kafe personelinin polis ekiplerine ilettiği çanta ve paralar karakolda sahibine teslim edildi. Çinli adam, para dolu çantayı teslim eden polislere, "Vallahi billahi çok teşekkürler" dedi.

Sarıyer Maslak'ta yaşanan olayda, bir kahve işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çin uyruklu Long Ma, kahve içmek için elinde taşıdığı çantayla bir kafeye oturdu. Birkaç dakika sonra aceleyle farklı bir yere geçmesi gereken Ma, çantayı sandalyede unutarak mekandan ayrıldı.

Bir anlık dalgınlıkla para dolu çantayı unuttu

Bardakları almak için masaya gelen kafe çalışanı ise çantanın unutulduğunu fark ederek kafenin içine getirdi. Ardından çalışanlar unutulan çantayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantayı kontrol ettiklerinde içinde 220 bin lira nakit para, 3 evrak dosyası, 3 şirket kaşesi ve bir cep telefonu olduğunu fark etti.

Türk polisinden yardım eli

Evrak üzerindeki ismi ve cep telefonu numarasını kontrol eden ekipler, çantanın Çinli Long Ma'ya ait olduğunu anladı. Kayıp ihbarının bildirilmesiyle karakola gelen Long Ma, kayıp çanta ve 220 bin TL nakit parayı polis ekiplerinden sağ salim alarak onlara teşekkür etti.

"Bu parayı kaybetsem hayat nasıl olurdu bilemiyorum"

Çantası bulunduktan sonra büyük sevinç yaşadığını aktaran Long Ma, "Türk polisine çok teşekkürler. Ben hiçbir yerde bulamadım. Siz çok kısa zamanda buldunuz. Vallahi billahi çok teşekkürler. Ben kahve içmek üzere dışarıya oturdum. Hemen bir yere geçmem gerektiği için çantamı orada unuttum. Ardından akşam yemek yerken polisler beni aradı. Çantamın içinde evraklarda numaram yazıyordu. Ben hemen karakola geldim ve olayları anlattım. Gerçekten benim çantam çıktı. İçinde 220 bin lira para vardı. Ben de Türkiye'de çalışıyorum. Bu parayı kaybetsem hayat nasıl olurdu bilemiyorum" dedi. - İSTANBUL