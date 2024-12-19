Mayotte'de Chido Kasırgası: Can Kaybı 31'e Yükseldi - Son Dakika
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Mayotte'de Chido Kasırgası: Can Kaybı 31'e Yükseldi

Mayotte\'de Chido Kasırgası: Can Kaybı 31\'e Yükseldi

Chido Kasırgası'nda Mayotte Adası'nda can kaybı 31'e çıktı, yaralı sayısı 1500'ü aştı.

19.12.2024 12:40
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Fransa'nın denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nı vuran Chido Kasırgası'nda can kaybı 31'e yükseldi.

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nı geçtiğimiz hafta vuran Chido Kasırgası'nda can kaybı artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği, 200'ünün durumu ciddi olmak üzere bin 500'den fazla kişinin ise yaralı olduğu belirtildi. Arama ve kurtarma ekipleri kayıpları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, kasırgadan etkilenenlere yiyecek ve su dağıtımı yapılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kasırganın yol açtığı yıkımı incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere adaya geldi. Macron'un ziyareti çerçevesinde adaya 4 tonluk gıda ve tıbbi malzeme yardımı getirildi.

Mayotte'deki kasırgada can kaybı sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mayotte'de Chido Kasırgası: Can Kaybı 31'e Yükseldi - Son Dakika

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